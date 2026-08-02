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Армия

Львова-Белова сообщила о состоянии девочек, раненых в ходе удара по детской площадке

Пострадавшие в Белгородской области девочки получили ранения средней тяжести
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Раненые в ходе удара украинского беспилотника по детской площадке в Белгородской области девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она уточнила, что две девочки девяти и семи лет с множественными осколочными ранениями доставлены в районную больницу. По предварительным сведениям, их состояние средней степени тяжести. Пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская помощь.

Львова-Белова отметила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка Белгородской области.

2 августа временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины ударил по территории рядом с детской площадкой в селе Принцевка Валуйского округа. В результате атаки не выжил один ребенок — тринадцатилетняя девочка, еще двое — получили ранения.

Ранее FPV-дрон ударил по грузовику под Белгородом.

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