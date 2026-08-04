Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество
ТВЗ

«Слова бессильны». Выросло число детей, погибших при ударе ВСУ по пляжу под Геленджиком

Число детей, погибших в результате атаки под Геленджиком, выросло до четырех
Стихийный мемориал у собора Александра Невского в Краснодаре в память о погибших в Архипо-Осиповке, 3 августа 2026 год
Виталий Тимкив/РИА Новости

Умер четвертый ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, общее число погибших достигло восьми. Число выявленных пострадавших увеличилось до 58 человек. В Краснодарском крае прошли акции памяти жертв атаки.

Число детей, погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в селе Архипо-Осиповка в районе Геленджика, увеличилось до четырех. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, [еще] трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения», — сказала омбудсмен.

Таким образом, общее число погибших в результате украинской атаки достигло восьми человек.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили об увеличении числа пострадавших до 58 человек, из них 21 потребовалась госпитализация.

Главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко рассказала о состоянии попавших туда детей: «В детскую краевую больницу было доставлено четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Двое из этих детей находятся в отделении реанимации. Детям оказывается вся необходимая возможная помощь. Состояние детей стабильное, ни в чем не нуждаются».

Она добавила, что благодаря быстрому оказанию детям помощи врачами из Геленджика и Новороссийска опасений за жизнь и состояние пострадавших нет.

Что известно о пострадавших

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что двое из погибших детей приехали на отдых из города Шахты. По данным портала «Новая Кубань», это девочки, старшей из них было всего пять лет, возраст второй не уточняется.

Еще одной жертвой стал девятилетний мальчик из Москвы, приехавший на отдых с бабушкой, дедушкой и младшим братом. Публичной информации о четвертом погибшем ребенке пока нет.

Также, по словам Слюсаря, ранения получили еще несколько жителей Ростовской области.

Среди попавших в больницу пострадавших оказались и две жительницы Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Женщинам 56 и 47 лет оказали помощь, воронежские врачи поддерживают связь с краснодарскими коллегами.

Читайте также
«Мы замерли в море от ужаса». ВСУ атаковали пляж под Геленджиком, погибли семь человек

Закрытые пляжи и акции памяти

В Новороссийске ночью прошла акция памяти жертв украинского удара, написал в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«Огненная надпись зажглась этой ночью, как символ нашей общей боли. Слова бессильны перед лицом трагедии, унесшей детские жизни, но наша память о погибших в Архипо-Осиповке будет вечной», — добавил он.

На опубликованном видео запечатлено, как дети и подростки выложили из свечей надпись «Новороссийск скорбит», а также фигуру ангела.

В самой Архипо-Осиповке, как пишет kp.ru, память погибших почтили возле местного дома культуры. Кроме того, в Краснодаре жители принесли цветы, игрушки и свечи к стихийному мемориалу на Постовой улице.

«Сейчас в Архипо-Осиповке непривычно тихо. На набережной не звучит музыка, а развлечения не работают», — добавляет издание.

Туристы отметили, что в селе закрыли все пляжи. Тем не менее люди все равно гуляют по набережной. Кафе на них по-прежнему работают, но музыку тоже приглушили.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Туристическая страховка не всегда спасает. За какие риски придется доплатить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!