«Слова бессильны». Выросло число детей, погибших при ударе ВСУ по пляжу под Геленджиком

Число детей, погибших в результате атаки под Геленджиком, выросло до четырех

Стихийный мемориал у собора Александра Невского в Краснодаре в память о погибших в Архипо-Осиповке, 3 августа 2026 год

Умер четвертый ребенок, пострадавший при ударе ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, общее число погибших достигло восьми. Число выявленных пострадавших увеличилось до 58 человек. В Краснодарском крае прошли акции памяти жертв атаки.

Число детей, погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в селе Архипо-Осиповка в районе Геленджика, увеличилось до четырех. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, [еще] трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения», — сказала омбудсмен.

Таким образом, общее число погибших в результате украинской атаки достигло восьми человек .

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили об увеличении числа пострадавших до 58 человек, из них 21 потребовалась госпитализация .

Главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко рассказала о состоянии попавших туда детей: «В детскую краевую больницу было доставлено четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Двое из этих детей находятся в отделении реанимации . Детям оказывается вся необходимая возможная помощь. Состояние детей стабильное, ни в чем не нуждаются».

Она добавила, что благодаря быстрому оказанию детям помощи врачами из Геленджика и Новороссийска опасений за жизнь и состояние пострадавших нет.

Что известно о пострадавших

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что двое из погибших детей приехали на отдых из города Шахты. По данным портала «Новая Кубань», это девочки, старшей из них было всего пять лет , возраст второй не уточняется.

Еще одной жертвой стал девятилетний мальчик из Москвы, приехавший на отдых с бабушкой, дедушкой и младшим братом. Публичной информации о четвертом погибшем ребенке пока нет.

Также, по словам Слюсаря, ранения получили еще несколько жителей Ростовской области.

Среди попавших в больницу пострадавших оказались и две жительницы Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Женщинам 56 и 47 лет оказали помощь, воронежские врачи поддерживают связь с краснодарскими коллегами.

Закрытые пляжи и акции памяти

В Новороссийске ночью прошла акция памяти жертв украинского удара, написал в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«Огненная надпись зажглась этой ночью, как символ нашей общей боли. Слова бессильны перед лицом трагедии, унесшей детские жизни, но наша память о погибших в Архипо-Осиповке будет вечной», — добавил он.

На опубликованном видео запечатлено, как дети и подростки выложили из свечей надпись «Новороссийск скорбит», а также фигуру ангела.

В самой Архипо-Осиповке, как пишет kp.ru, память погибших почтили возле местного дома культуры. Кроме того, в Краснодаре жители принесли цветы, игрушки и свечи к стихийному мемориалу на Постовой улице.

«Сейчас в Архипо-Осиповке непривычно тихо. На набережной не звучит музыка, а развлечения не работают», — добавляет издание.

Туристы отметили, что в селе закрыли все пляжи. Тем не менее люди все равно гуляют по набережной. Кафе на них по-прежнему работают, но музыку тоже приглушили.