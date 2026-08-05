В городе Трускавец на западе Украины произошла перепалка между отдыхающими из-за того, что одна компания слушала песни на русском языке. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

По данным издания, конфликт возник на пляже. Одна из отдыхающих подошла к компании, громко включившей русскоязычную музыку, и потребовала выключить песни.

В полиции Львовской области заявили, что установили личности отдыхающих, слушавших песни на русском языке. В ведомстве подчеркнули, что на Украине запрещено публичное воспроизведение российской музыки, нарушителей привлекут к административной ответственности.

В мае жительница Харькова вызвала полицию в парк Победы после того, как услышала песню из российского мультсериала «Барбарики». Женщина потребовала выключить музыку, сославшись на запрет, но получила отказ. Тогда она вызвала полицию, которая провела беседу с подростками, слушавшими русскоязычную музыку.

До этого глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году высказывался в поддержку права жителей восточных регионов республики говорить по-русски. По словам министра, тогда Зеленский, который тогда был бизнесменом и комиком, а не политиком, говорил о «братских» узах Украины и России, однако позднее изменил тон и риторику.

Ранее на Украине депутат горсовета устроил скандал из-за русского языка.