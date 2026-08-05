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Россиянам рассказали, почему нежелательно есть чебуреки и хот-доги на пляже

Врач Умнов: в булочке, пропитанной соусом, на жаре могут начаться процессы брожения
Shebeko/Shutterstock/FOTODOM

Сосиска в хот-доге на жаре становится рассадником бактерий, а в булочке, пропитанной соусом, могут начаться процессы брожения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Когда на улице жарко, создаются идеальные условия для быстрого размножения бактерий — сальмонеллы, кишечной палочки, возбудителей рота- или норовирусов. И не обязательно, что продукт изначально был испорчен, иногда достаточно, чтобы он какое-то время пробыл на жаре. Приобретая хот-доги на жаре, человек подвергается комплексному риску. Сосиска сама по себе при нарушении температурного режима становится рассадником бактерий. Соусы на майонезной основе портятся быстрее всего. В булочке, пропитанной соусом, на жаре могут начаться процессы брожения. Даже если в промышленных сосисках есть консерванты, они не уничтожают уже выделившиеся токсины и не защищают от повторного загрязнения, если продавец нарушил гигиену. После такого перекуса через несколько часов могут появиться симптомы острой кишечной инфекции — тошнота, рвота, диарея, боль в животе», — предупредил Умнов. 

По его словам, небезопасно есть в жару чебуреки и беляши. Они, как правило, содержат мясную начинку. Если мясо было недостаточно хорошо прожарено, то бактерии размножаются очень стремительно.

«Также, такое возможно, если готовое блюдо долго хранилось при высокой температуре. Если говорить о пончиках, то опасность может быть в кремовых или шоколадных начинках, а также в глазури — в такой влажной, сладкой среде бактерии чувствуют себя отлично. Плюс сама выпечка на жаре может немного отсыреть от конденсата в бумажной упаковке, что тоже создает питательную среду для бактерий в жару. Свежие горячие пончики, посыпанные сахарной пудрой, с этой точки зрения не опасны. Если очень сильно захотелось пончиков, то лучше съедайте их сразу, не откладывая на потом», — рекомендовал врач. 

Вторая проблема — это дополнительная нагрузка на организм в жару. Даже если перечисленная выше выпечка и хот-доги абсолютно свежие, состав такой еды в зной создает лишнюю нагрузку на организм. Чебуреки, беляши и пончики обычно очень жирные.

«Переваривание такой тяжелой пищи требует от организма значительных ресурсов, то есть усиливается кровоток, повышается внутренняя температура тела на 0,5–1 градус. А в жару телу и так сложно охлаждаться. Получается двойной удар, ведь организм одновременно пытается снизить температуру и тратит энергию на пищеварение. Это может привести к ощущению сильной тяжести, дискомфорту, а в отдельных случаях — к термической усталости. Во многих таких блюдах, особенно в хот-догах с соусами, солеными добавками, много натрия. В жару организм и так теряет много жидкости с потом. Избыток соли задерживает воду в тканях, что повышает риск отеков и дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему и почки», — пояснил Умнов.

Врач посоветовал быть особенно осторожными людям с хроническими заболеваниями: проблемами с сердцем, гипертонией, заболеваниями желчного пузыря, поджелудочной железы. Для них такая комбинация — жара плюс тяжелая, соленая, жирная еда, может стать триггером обострения — например, спровоцировать приступ холецистита, панкреатит или гипертонический криз.

Ранее врач предупредила о главной ошибке лечения кишечных инфекций летом.

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