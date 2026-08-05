Москвич помогал мошенникам с оборудованием и был задержан

В Петербурге юношу задержали за помощь мошенникам в организации кол-центров

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Москвича задержали в Петербурге за помощь в организации мошеннических кол-центров. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным ведомства, 18-летний молодой человек прибыл в город по требованию кураторов. Он снимал квартиры и размещал в них специальное оборудование, которое позволяло мошенникам звонить россиянам не вызывая вопросов у систем безопасности.

«Каждые пять дней фигурант менял локацию, перевозя с собой GSM-шлюзы, которые для маскировки выдавал за обычные усилители звука», – сообщается в публикации.

При этом он намеренно выбирал квартиры в домах с шумными заведениями, чтобы маскировать оборудование. За свои «услуги» он получал около 55 тысяч рублей.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Ранее сообщалось, что россиянин по указанию мошенников ограбил квартиру в Чебоксарах.