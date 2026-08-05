Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Москвич помогал мошенникам с оборудованием и был задержан

В Петербурге юношу задержали за помощь мошенникам в организации кол-центров
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Москвича задержали в Петербурге за помощь в организации мошеннических кол-центров. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным ведомства, 18-летний молодой человек прибыл в город по требованию кураторов. Он снимал квартиры и размещал в них специальное оборудование, которое позволяло мошенникам звонить россиянам не вызывая вопросов у систем безопасности.

«Каждые пять дней фигурант менял локацию, перевозя с собой GSM-шлюзы, которые для маскировки выдавал за обычные усилители звука», – сообщается в публикации.

При этом он намеренно выбирал квартиры в домах с шумными заведениями, чтобы маскировать оборудование. За свои «услуги» он получал около 55 тысяч рублей.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Ранее сообщалось, что россиянин по указанию мошенников ограбил квартиру в Чебоксарах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!