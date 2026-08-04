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Общество

Россиянин по указанию мошенников ограбил квартиру в Чебоксарах

В Чувашии мужчина ограбил квартиру по указанию мошенников
ГУ МВД России по Республике Чувашия

В Чувашии задержали 18-летнего жителя Екатеринбурга, который по заданию телефонных мошенников ограбил квартиру в Чебоксарах. Об этом сообщает МВД по Чувашской Республике.

По данным следствия, 26 июля злоумышленники позвонили внучке владельцев квартиры, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили девушку оставить ключи от жилища в условленном месте. Молодой человек забрал их, проник в жилище и похитил ювелирные изделия и наличные деньги на сумму около 350 тысяч рублей.

Похищенные драгоценности злоумышленник сдал в ломбард, а деньги перевел дистанционным кураторам. Оперативники задержали фигуранта в Екатеринбурге, следствие проверяет его причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.

До этого воронежская пенсионерка полгода общалась с мошенниками и лишилась 28 млн рублей. С апреля по июль по его указаниям женщина снимала деньги, упаковывала в пакеты и передавала курьерам по кодовым словам. Под влиянием злоумышленников, пожилая женщина также продала квартиру, отдав аферистам 4,8 миллиона рублей

Ранее краснодарская пенсионерка обманула мошенников.

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