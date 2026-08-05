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Общество

Археологи нашли окаменелость, показывающую, как 3 динозавра поочередно съели друг друга

Археологи нашли окаменелость, показавшую, как три хищника съели друг друга
Matt White

Археологи в Австралии нашли окаменелость, показывающую, как три динозавра поочередно съели друг друга, пишет ABC News.

В штате Квинсленд палеонтологи обнаружили уникальное скопление окаменелостей возрастом около 100 миллионов лет, которое уже назвали настоящим доисторическим «местом преступления». Ученым попались останки сразу трех древних животных: ихтиозавра, птерозавра и гигантского кронозавра.

Исследование показало, что сначала ихтиозавр проглотил летающего птерозавра, а затем сам стал добычей кронозавра — одного из крупнейших морских хищников своего времени, которого называют «тираннозавром океана».

На костях ихтиозавра специалисты насчитали более 30 следов зубов — это может быть рекордное количество укусов, когда-либо обнаруженное на морских ископаемых.

По словам исследователей, это первое в мире подтверждённое свидетельство того, что птерозавр оказался в желудке ихтиозавра, который вскоре сам был частично съеден другим хищником.

Авторы исследования отмечают, что подобные находки крайне редки и позволяют буквально восстановить цепочку событий, произошедших в древнем море Эроманга около 100 миллионов лет назад.

Ранее археологи обнаружили крошечные фигурки птиц возрастом 40 тысяч лет.

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