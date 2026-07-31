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Общество

Археологи обнаружили крошечные фигурки птиц возрастом 40 тысяч лет

В Германии археологи нашли крошечные фигурки птиц, сделанные 40 тысяч лет назад
Ralf Ehmann/University of Tübingen

Археологи обнаружили в Германии две крошечные фигурки птиц, вырезанные из бивня мамонта около 40 тысяч лет назад, пишет Daily Mail. Размер каждой находки не превышает человеческий ноготь, специалисты считают их одними из самых тонких произведений искусства эпохи ледникового периода.

Фигурки были найдены в пещере Холе-Фельс на юго-западе Германии — одном из важнейших доисторических археологических мест Европы. Исследователи предполагают, что их создали первые представители Homo sapiens, поселившиеся в регионе.

Одна из фигурок изображает птицу в спокойной позе, словно сидящую на земле, а вторая — птицу с расправленными крыльями, будто она находится в полете. По мнению ученых, изображения напоминают куропаток или тетеревов — птиц, которые обитали в холодной среде Европы во время ледникового периода.

Исследователи считают, что такие предметы могли использоваться не только как украшения, но и иметь символическое значение, например, служить личными талисманами или обозначать принадлежность к определенной группе.

Ранее археологи нашли в Перу 500-летние чипсы.

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