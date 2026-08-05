Россиянам объяснили, как упростить доступ к отечественным банкам

Для доступа к российским банкам стоит скачать отечественный браузер. Благодаря этому не будет необходимости вручную устанавливать сертификаты безопасности с «Госуслуг». Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор компании «ИТ-Резерв», эксперт по технологиям Павел Мясоедов.

По словам специалиста, установка отечественного браузера является самым простым вариантом.

«Второй вариант: если вы почему-то хотите пользоваться все равно поисковиком или браузером зарубежного производства и встроенным в него поисковиком, то вы можете вручную установить сертификаты, которые существуют на наших сайтах. Эти сертификаты качаются с «Госуслуг»», — объяснил он.

Эксперт рассказал, что почти у каждого банка на официальной странице указана ссылка, которая направляет пользователя на «Госуслуги». Она предназначена для скачивания сертификатов и самостоятельной загрузки их на личный компьютер.

До этого в Центральном Банке России (ЦБ РФ) сообщили, что с 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. При этом банки смогут подключать эту услугу, cash-in, по своему усмотрению.

Ранее россиянам объяснили новый механизм назначения ежемесячного детского пособия.