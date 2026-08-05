Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Россиянам объяснили, как упростить доступ к отечественным банкам

Эксперт Мясоедов: для доступа к российским банкам нужен отечественный браузер
Shutterstock

Для доступа к российским банкам стоит скачать отечественный браузер. Благодаря этому не будет необходимости вручную устанавливать сертификаты безопасности с «Госуслуг». Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор компании «ИТ-Резерв», эксперт по технологиям Павел Мясоедов.

По словам специалиста, установка отечественного браузера является самым простым вариантом.

«Второй вариант: если вы почему-то хотите пользоваться все равно поисковиком или браузером зарубежного производства и встроенным в него поисковиком, то вы можете вручную установить сертификаты, которые существуют на наших сайтах. Эти сертификаты качаются с «Госуслуг»», — объяснил он.

Эксперт рассказал, что почти у каждого банка на официальной странице указана ссылка, которая направляет пользователя на «Госуслуги». Она предназначена для скачивания сертификатов и самостоятельной загрузки их на личный компьютер.

До этого в Центральном Банке России (ЦБ РФ) сообщили, что с 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. При этом банки смогут подключать эту услугу, cash-in, по своему усмотрению.

Ранее россиянам объяснили новый механизм назначения ежемесячного детского пособия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!