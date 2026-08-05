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Общество

Россиянам объяснили новый механизм назначения ежемесячного детского пособия

С 1 августа в РФ ввели новые правила для назначения детского пособия
Shutterstock

В России с 1 августа начался второй этап эксперимента по учету средств на банковских счетах, которые оцениваются при назначении ежемесячного пособия по рождению и воспитанию детей. Банки будут направлять в Соцфонд информацию о суммах, поступающих на все счета, вклады и депозиты, после чего эти данные будут сравниваться с указанным официальным доходом семьи, утоняет Tsargrad.tv.

Учитываться будет информация с поступлений на счета совершеннолетних членов семьи. При этом не будут браться в расчет бизнес-счета, деньги с единого налогового счета, кредиты, переводы между своими счетами, а также суммы, вырученные с продажи имущества.

Эксперимент предполагает объединение данных за год до месяца подачи заявления на пособие. Итоговая сумма не должна превышать 200% общего дохода семьи, так как в противном случае в назначении пособия будет отказано. Семьи, доход которых по факту в разы выше декларируемого, не считаются нуждающимися в поддержке, поясняют эксперты.

На этом фоне ожидается снижение количества получателей пособия, так как из их числа исключат семьи, имеющие неформальные доходы (например, гонорары, подработки и так далее), домохозяйства с крупными оборотами при указываемых официальных низких зарплатах членов семьи.

Важно, что пока эксперимент вводится не по всей стране – он охватит лишь Московскую область, ЯНАО и ХМАО. Если по итогам текущего года результаты признают эффективными, в будущем аналогичные меры могут распространить и на другие субъекты страны.

До этого в ФНС РФ сообщили о темпах получения россиянами новой ежегодной налоговой выплаты. Так, уточняется, что заявки на ежегодную налоговую выплату для семей с детьми оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ. Глава ведомства Даниил Егоров подчеркнул, что заявки от граждан обрабатываются в течение нескольких часов и передаются в Соцфонд, все выплаты будут произведены в установленные сроки. Также он сообщил, что почти завершён процесс автоматизации льгот и вычетов — оставшиеся процедуры планируется перевести в цифровой формат в 2027 году.

Ранее стало известно, что СФР упростит получение больничных и детских пособий.

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