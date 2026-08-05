Мужчина заставил пчел напасть на своих обидчиков

В Германии мужчина натравил рой пчел на своих обидчиков

В Германии полиция расследует инцидент, в результате которого двое сельскохозяйственных рабочих подверглись нападению пчел, пишет Die Zeit.

Инцидент произошел на грунтовой дороге в районе Нинбург. По данным полиции, 32-летний мужчина во время спора с фермерами намеренно ударил по пчелиному улью.

После этого насекомые стали агрессивными и напали на находившихся рядом работников, занимавшихся сбором урожая. Мужчины в возрасте 48 и 52 лет получили многочисленные укусы, в том числе в область головы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по подозрению в причинении опасных телесных повреждений. Следствие продолжает устанавливать точные обстоятельства конфликта и мотивы подозреваемого.

Ранее мужчина в Чехии выпустил рой пчел на АЗС, чтобы узнать, найдут ли они путь домой. Выпущенный рой направился прямиком в магазин при заправке.