Мужчина выпустил рой пчел на АЗС, чтобы узнать, найдут ли они путь домой

В Чехии мужчина привез рой пчел на АЗС в багажнике и выпустил их

В чешском городе Яблонец-над-Нисоу мужчина выпустил рой пчел на автозаправке, чтобы проверить, вернутся ли они домой. Об этом сообщило издание «iDNES.cz».

По данным источника, водитель припарковался у заправки, приобрел кофе и выпил его. После этого он заявил о своем намерении отпустить пчел. Спустя некоторое время он открыл багажник, откуда вылетело большое количество насекомых. После этого водитель сел в автомобиль и уехал.

Сотрудница заправочной станции подтвердила, что мужчина предупредил работников АЗС о своих намерениях. Выпущенный рой направился прямиком в магазин при заправке.

Сотрудники АЗС сообщили об инциденте в полицию. Дело передано в полицию штата для дальнейшего расследования. Правоохранители пока не комментируют ход проверки. О пострадавших информации не поступало.

До этого на Урале молния ударила в несколько автомобилей, стоявших в очереди на заправку. Инцидент попал на видео.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина подделал номера у въезда на АЗС и попал на видео.