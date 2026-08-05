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Общество

Россиян предупредили, что в 30% случаев употребление БАДов вредит здоровью

Врач Власов: БАДы с маркеплейсов в 30% случаев наносят ущерб здоровью
Shutterstock

Покупать БАДы на маркетплейсах крайне опасно, риски их употребления очень высоки – в 30% случаев такие препараты вредят здоровью. Всегда важно проверять наличие регистрации и сертификации товаров – в интернете добавки, как правило, не проверяются и имеют сомнительное происхождение, предупредил кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов.

«Если это так, если у них нет регистрационных удостоверений, если биологически активные вещества продаются под видом печенья, других продуктов, вероятность отравления достаточно высока, особенно при передозировке», – подчеркнул специалист в пресс-центре НСН.

Он добавил, что на сегодняшний день нет четкой статистики по отравлениям и прочим негативным последствиям употребления БАДов, однако риски ущерба здоровью при покупке таких препаратов достигают 30%.

До этого в ВОЗ объяснили, что БАДы не способны заменить полноценное питание, их можно использовать только для устранения определённых дефицитов. Как подчеркнули в организации, общие рекомендации ВОЗ делают акцент на получение питательных веществ путём здорового, сбалансированного питания, богатого овощами, фруктами, цельнозерновыми и другими продуктами, а не использованием добавок.

Ранее россиян предупредили, что БАДы способны вызывать острый гепатит.

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