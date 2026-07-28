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Наука

Россиян предупредили, что БАД способны вызывать острый гепатит

Врач Масамрех: около 25% лекарственных поражений печени вызваны БАД
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Согласно международным исследованиям и национальным регистрам, увеличивается число случаев поражения печени, вызванных биологическими активными добавками, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биохимии Пироговского Университета Рами Масамрех.

«В некоторых странах на них приходится до четверти и более всех случаев лекарственно-индуцированного поражения печени. Это связано не только с широким распространением добавок, но и с тем, что многие принимают сразу несколько средств одновременно, не сообщая об этом лечащему врачу», — объясняет специалист.

Механизмы повреждения могут варьироваться. Одни компоненты напрямую отравляют клетки печени. Другие же инициируют избыточную иммунную реакцию, в результате чего организм начинает разрушать собственные ткани печени.

«Кроме того, некоторые вещества нарушают работу ферментных систем печени, из-за чего изменяется метаболизм других препаратов. Именно поэтому и клиническая картина бывает очень разной: у некоторых заболевание долгое время никак себя не проявляет, в других случаях появляются слабость, снижение аппетита, тошнота, тяжесть или боль в правом подреберье, потемнение мочи, пожелтение кожи и склер, зуд. Иногда течение заболевания напоминает острый вирусный гепатит, поэтому без дополнительного обследования установить причину бывает непросто», — заметил Масамрех.

Ранее сообщалось, что неправильная первая помощь при утоплении может привести к разрыву печени.

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