В ВОЗ рассказали, могут ли БАДы заменить полноценное питание

ВОЗ: БАДы не могут быть заменой сбалансированному питанию

Биологически активные добавки (БАД) не способны заменить полноценное питание, их можно использовать только для устранения определенных дефицитов. Об этом сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

«ВОЗ рассматривает пищевые добавки как инструмент для устранения дефицита конкретных микронутриентов в уязвимых группах населения, а не как общую замену сбалансированному питанию», — уточнили в ВОЗ.

В частности, отметили в офисе, в руководствах по дородовому уходу содержатся рекомендации о приеме некоторых микронутриентных добавок во время беременности, в том числе фолиевой кислоты и железа.

Как подчеркнули в организации, общие рекомендации ВОЗ делают акцент на получение питательных веществ путем здорового, сбалансированного питания, богатого овощами, фруктами, цельнозерновыми и другими продуктами, а не использование добавок.

Накануне врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что некоторые популярные биодобавки, в числе которых куркума, ашваганда, красный дрожжевой рис и экстракты зеленого чая, могут серьезно навредить здоровью.

По словам специалиста, особую опасность представляют концентрированные экстракты зеленого чая, которые входят в состав средств для похудения и антиоксидантных комплексов. Их прием может привести к развитию острого токсического гепатита, печеночной недостаточности и даже необходимости трансплантации печени.

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