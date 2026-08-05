В Москве еще один человек пострадал во время устроенного пенсионеркой пожара

Mash: во время поджога квартиры в Москве пострадал пристав

Пристав, который должен был выселить пенсионерку из квартиры в Москве, пострадал во время пожара. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, 68-летняя женщина длительное время не открывала приставам, поэтому они приняли решение вскрыть дверь. Как только это произошло, россиянка сказала, что ей нужно взять паспорт, после чего устроила пожар.

Во время возгорания пристав попытался спасти женщину. В результате он сам получил ожоги, информация о его состоянии не уточняется.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. За несколько лет до этого под влиянием мошенников пенсионерка продала жилье за 9,5 миллионов рублей, после чего передала им все деньги.

Поняв, что ее обманули, россиянка отказалась съезжать. В день визита приставов она разлила легковоспламеняющуюся жидкость, поэтому квартира вспыхнула быстро. Сама женщина попала в больницу с ожогами 50% тела.

Ранее сообщалось, что пьяная россиянка развела костер на веранде и сожгла жилой дом.