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Общество

Пьяная россиянка развела костер на веранде и сожгла жилой дом

В Иркутске осудили женщину, устроившую пожар в частном доме из-за холода
Константин Чалабов/РИА Новости

Жительницу Иркутска осудили за разведение костра в жилом доме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел в ночь на 3 марта 2026 года. Женщина вместе с двумя знакомыми распивала спиртные напитки на веранде частного дома, расположенного на улице Радищева. Подсудимой стало холодно, поэтому она решила развести костер прямо на веранде. В результате огонь быстро распространился на пол, стены и крышу самого здания. В этот момент внутри спал 62-летний мужчина, его спасти не удалось. Виновница пожара, в свою очередь, получила ожоги нижних конечностей.

«Пожар уничтожил часть крыши дома, веранды, закоптил кирпичные стены. Внутренние помещения выгорели, что привело к причинению крупного ущерба собственнику дома», — подчеркивается в заявлении.

На фоне произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 и ст. 168 УК РФ. Куйбышевский районный суд Иркутска назначил ей наказание в виде девяти месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы. По данным прокуратуры, приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Новокузнецке мужчина пытался сжечь квартиру соседки с помощью самодельного огнемета.

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