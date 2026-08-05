Онищенко оценил идею сокращения рабочего дня из-за жары

Во время жары сокращать рабочий день не нужно, особенно в Москве – большинство граждан трудятся в офисах, где есть кондиционеры, а добираются до места работы в метро, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. На этом фоне негативных последствий высоких температур воздуха они практически не испытывают, передает его слова Общественная Служба Новостей.

По мнению Онищенко, менять график во время жары стоит только для тех, кто занят работами на открытом воздухе. В том числе им следует увеличить длительность перерыва, дать возможность раньше выходить на смену или заканчивать ее позже.

В то же время Онищенко подчеркнул, что этим летом аномальную жару синоптики больше не прогнозируют, а с учетом скорого начала осени световой день уже начал сокращаться. Для улучшения самочувствия и выносливости в любую погоду академик призвал горожан не забывать пить достаточное количество воды, регулярно измерять давление, а также высыпаться.

До этого в департаменте организационного развития Роскачества «Газете.Ru» рассказали, что в случае, если сотруднику некомфортно работать в душном офисе, он может договориться с руководителем о смене режима. Например, сдвинуть рабочие часы: выйти раньше, пока прохладно, или перенести активность на вечер. ТК РФ не содержит норму о сокращении рабочего дня при определенной температуре воздуха, однако статья 212 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать безопасные условия труда, подчеркнули в Роскачестве. Температурный режим на рабочих местах в офисе должен соответствовать требованиям СанПиН, при этом важно ориентироваться именно на актуальные санитарные нормы.

Ранее сообщалось, что Москву накроет волной жары и грозовых дождей.