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Общество

Москву накроет волной жары и грозовых дождей

Синоптик Позднякова: в Москве ожидается +31 градус и дожди с грозами
Максим Блинов/РИА Новости

В столичном регионе в ближайшее время формировать погоду будет антициклон, на фоне чего постепенно начинается период жары. Повышения температуры воздуха, которая временами будет превышать +30 градусов, будут сопровождаться осадками и грозами, предупредила в беседе с RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На сегодня она спрогнозировала жителям столицы сухую погоду и колебания температуры воздуха от +26 °C до 28 °C. В четверг и пятницу, 6 и 7 августа, в ночные часы ожидается до +16...+18 °C, днем воздух прогреется до +29...+31 °C.

В то же время рабочая неделя завершится неустойчивой погодой – пройдут кратковременные дожди, возможны грозы с усилением порывов ветра до 12–15 м/с, отметила Позднякова. В ночь с пятницы на субботу она спрогнозировала в столице до +20 °C, а днем – +23...+28 °C и дожди.

В воскресенье, по словам синоптика, ожидается почти такая же погода, но уже без осадков, температура поднимется до +27 °C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что июль 2026 года в России стал самым теплым с начала метеонаблюдений — с 1891 года. Такую ситуацию обусловили высокие температуры воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. Согласно данным Гидрометцентра, в этих частях страны среднемесячные температуры воздуха превысили нормы на 2–3 градуса и более, в Тюменской области — на 4 градуса. При этом в Москве и Санкт-Петербурге это был самый обычный месяц. В столице аномалия составила плюс 0,2 градуса, в Петербурге — минус 0,1 градуса, отметил синоптик.

Ранее жителям Центральной России пообещали последний летний «зажар».

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