Россияне могут рассчитывать на удобный график работы в жару

Если сотруднику некомфортно работать в душном офисе, он может договориться с руководителем о смене режима. Например, сдвинуть рабочие часы: выйти раньше, пока прохладно, или перенести активность на вечер, рассказали «Газете.Ru» в департаменте организационного развития Роскачества.

«Сотрудник также может уйти на удаленку, в коворкинг или домой. Современные модели управления позволяют выстраивать рабочий режим, не опираясь на строгие юридические нормы. Управление по задачам и результату позволяет гибко реагировать на внешние обстоятельства, в том числе на жару. Главное — успевать выполнять свои ключевые задачи эффективно и в срок. Это позволяет снижать напряжение в коллективе в жару и сохранить здоровье сотрудников без падения производительности», — отметили в департаменте.

Там добавили, что Трудовой кодекс РФ не содержит норму о сокращении рабочего дня при определенной температуре воздуха. Однако статья 212 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать безопасные условия труда, подчеркнули в Роскачестве. Температурный режим на рабочих местах в офисе должен соответствовать требованиям СанПиН, при этом важно ориентироваться именно на актуальные санитарные нормы, рассказали в департаменте.

«Работодатель должен следить за условиями труда и принимать меры, если микроклимат на рабочем месте негативно влияет на здоровье и работоспособность сотрудников. Если в помещении становится слишком жарко, сотрудник может обратиться к работодателю с просьбой проверить условия труда и принять меры для их улучшения», — заключили в Роскачестве.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.