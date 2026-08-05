Российские ученые предложили новый метод лечения глиобластомы

Ученые Саратовского государственного университета, вошедшие в международную группу исследователей, нашли новый способ лечения самой агрессивной формы рака мозга – глиобластомы. Они предложили применять для этого инфракрасный лазер с длиной волны 1267 нанометров, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на данные университета.

Отмечается, что ученые уже провели исследования на животных, доказав, что при помощи этого метода лечения их выживаемость можно увеличить с 34% до 64%. Технология предполагает, что излучение лазера переводит молекулы кислорода в синглетную форму. В результате этого запускается процесс саморазрушения раковых клеток. При этом аутофагия или механизм «самоочищения» подавляется, что препятствует сохранению опухоли, объяснили эксперты.

Как отметил старший научный сотрудник Александр Широков, в случае глиобластомы даже замедление роста опухоли – уже большое достижение. Он подчеркнул, что предлагаемый метод является более щадящим, чем фотодинамическая терапия, которая наносит вред здоровым тканям.

Результаты исследования ученых, в группу которых, помимо СГУ, вошли также представители Саратовского медуниверситета, иранского Университета Фирдоуси и Института биохимии РАН, уже опубликованы в журнале The European Physical Journal Special Topics.

Напомним, глиобластома — самая агрессивная злокачественная опухоль мозга у взрослых. Стандартное лечение включает операцию, а затем химио- и лучевую терапию, но болезнь почти всегда возвращается. За последние 20 лет выживаемость практически не улучшилась. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет около 15 месяцев.

До этого ученые Университета Калгари провели клиническое испытание, в котором высокие дозы витамина B3 — ниацина — добавляли к стандартному лечению глиобластомы. Эксперименты на мышах показали, что ниацин (витамин B3) способен восстанавливать активность иммунных клеток, которые опухоль успела «выключить». После этого удалось добиться увеличения выживаемости животных, что стало основанием для перехода к испытаниям на людях.

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