Популярный витамин оказался эффективным помощником в борьбе с самым агрессивным раком мозга

Ученые Университета Калгари провели клиническое испытание, в котором высокие дозы витамина B3 — ниацина — добавляли к стандартному лечению глиобластомы. Предварительные результаты оказались значительно лучше ожидаемых. Работа опубликована в журнале Journal of Neuro-Oncology (JNO).

Глиобластома — самая агрессивная злокачественная опухоль мозга у взрослых. Стандартное лечение включает операцию, а затем химио- и лучевую терапию, но болезнь почти всегда возвращается. За последние 20 лет выживаемость практически не улучшилась. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет около 15 месяцев.

Опухоли умеют подавлять иммунные клетки организма — так они защищают себя от уничтожения. Ученые под руководством профессора Уи Ен давно изучают, как «разбудить» эти клетки. Эксперименты на мышах показали, что ниацин (витамин B3) способен восстанавливать активность иммунных клеток, которые опухоль успела «выключить». После этого удалось добиться увеличения выживаемости животных, что стало основанием для перехода к испытаниям на людях.

В исследование вошли 24 пациента с впервые диагностированной глиобластомой. Они получали контролируемо-высвобождаемый ниацин одновременно со стандартной химиолучевой терапией. Заранее был установлен критерий успеха: если через 6 месяцев у менее 20% пациентов болезнь не прогрессирует по сравнению с историческими данными — испытание останавливают. Критерий был перекрыт с запасом: у 82% участников прогрессирования не было. Это на 28 процентных пунктов лучше предыдущих результатов.

Исследователи подчеркивают: принимать ниацин самостоятельно опасно, высокие дозы витамина токсичны без медицинского контроля. Сейчас команда продолжает набор пациентов — планируется включить 48 человек, финальный анализ ожидается в конце 2026 — начале 2027 года.

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