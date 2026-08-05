Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Китае ужесточат правила выезда граждан за границу

Китай в сентябре ужесточит правила въезда в страну и выезда за границу
Damir Sagolj/Reuters

Новые требования к выезду граждан за границу начнут действовать в Китае осенью. Об этом сообщил портал шанхайского правительства International Services Shanghai.

Правила, предусматривающие усиленную проверку целей поездки и возможность отказа в оформлении документов, вступят в силу с 15 сентября 2026 года. В публикации утверждается, что жителей страны обяжут указывать достоверную цель поездки за рубеж при подаче заявления на заграничные документы. Кроме того, туристы должны будут проходить проверку личности. Фиксация ложных сведений может стать основанием для отказа в выдаче документов или пересечении границы.

Ожидается, что ограничения также затронут китайцев, в прошлом привлекавшихся к ответственности по делам о незаконном пересечении границы или получении документов обманным путем. Запрет на выезд в другую страну могут получить и граждане, совершавшие за рубежом преступления, направленные против национальной безопасности КНР.

Дополнительные меры предусмотрены для поездок в государства и регионы, считающиеся зонами с повышенным уровнем опасности. Речь идет о территориях, где идут вооруженные конфликты, фиксируются вспышки инфекций или происходят природные катаклизмы. Власти начнут оповещать туристов о подобного рода угрозах, а при высшем уровне предупреждения будут рекомендовать отказаться от путешествия.

Новые правила введут и для иностранцев, желающих попасть на территорию Китая. Гражданам других стран во время оформления виз, разрешений на въезд и видов на жительство надо будет раскрывать истинную цель поездки и подтверждать ее. Лицам, внесенным Пекином в санкционные списки, или тем, кто попытается предоставить фальшивые документы, могут отказать в пропуске через границу.

28 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе интервью рассказал, что российская сторона обсуждает с КНР возможность сохранения безвизового режима. По словам дипломата, упрощение взаимных поездок граждан — одно из приоритетных направлений работы российского внешнеполитического ведомства. В том числе это касается «азиатского вектора», подчеркнул он.

Ранее турпоток россиян в Шанхай вырос более чем на 130%.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!