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Общество

В Госдуме оценили идею ввести федеральную выплату на подготовку к школе

Депутат Бессараб оценила идею ввести федеральную выплату на подготовку к школе
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Появление федеральной выплаты для семей на подготовку школьников к учебному году будет востребовано среди россиян. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, подобные инициативы находят отклик у родителей, поскольку ежегодно им приходится сталкиваться с существенными расходами перед 1 сентября. Депутат отметила, что механизм адресной помощи показал свою эффективность, когда правительство разрешило обналичивать остатки маткапитала суммой до 10 тыс. рублей. При этом не у всех семей сохраняются неиспользованные сертификаты.

«В ряде регионов многодетным семьям предоставляют выплаты на школьную и спортивную форму. Однако, это касается только многодетных семей и действует далеко не везде. Поэтому я считаю, что такая поддержка нужна на федеральном уровне. Другой вопрос — когда бюджет сможет ее обеспечить», — отметила Бессараб.

Она отметила, что в Госдуме нужно будет провести точные расчеты, чтобы инициатива превратилась в работающий закон.

Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов до этого предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.

Ранее россиянам рассказали, какие покупки к школе стоит отложить до октября.

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