Хинштейн сообщил о пострадавших от атаки на Курскую область

Хинштейн: три человека пострадали в результате атаки на Курскую область

В Курской области из-за атаки украинского беспилотника пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Беловском районе в результате атаки вражеского БПЛА ранены три человека. Беспилотник нанес удар по предприятию в селе Малое Солдатское», — написал глава региона.

По его словам, у женщины и двух мужчин были зафиксированы «слепые осколочные ранения». Особенность таких ранений заключается в том, что осколок входит в ткани, но не выходит наружу, оставаясь в теле.

Хинштейн добавил, что на месте всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их направили в Курскую областную больницу.

До этого в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ в течение ночи сбили более 475 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о снижении возможностей Киева по доставке оружия.