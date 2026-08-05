Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Кузбассе мужчина в одних шортах мастурбировал в автобусе и попал под арест

В Кузбассе мужчину арестовали за то, что он мастурбировал в автобусе
Кадр из видео/Telegram-канал «Инцидент Кемерово»

В Кемерово наказали мужчину, который мастурбировал в общественном транспорте. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О ситуации правоохранители узнали после публикаций в соцсетях. На кадрах с места заметно, как пассажир в одних шортах мастурбирует сидя прямо в автобусе. При этом вокруг находится много людей.

Никто из пассажиров не обратился в полицию, но позже в МВД обратилась женщина. Она видела публикацию и поняла, что мужчина, которого она заметила на улице, похож на «героя» поста.

В результате 55-летнего местного жителя задержали.

«Найти объяснение своим действиям он не смог», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве и назначили восемь суток административного ареста.

В полиции напомнили, что о подобных инцидентах стоит сообщать в МВД своевременно, чтобы специалисты смогли быстро поймать преступника и привлечь его к ответственности.

Ранее на видео попал петербуржец, который следил за женщинами в парке и мастурбировал.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!