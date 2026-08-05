В Кузбассе мужчина в одних шортах мастурбировал в автобусе и попал под арест

В Кузбассе мужчину арестовали за то, что он мастурбировал в автобусе

В Кемерово наказали мужчину, который мастурбировал в общественном транспорте. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О ситуации правоохранители узнали после публикаций в соцсетях. На кадрах с места заметно, как пассажир в одних шортах мастурбирует сидя прямо в автобусе. При этом вокруг находится много людей.

Никто из пассажиров не обратился в полицию, но позже в МВД обратилась женщина. Она видела публикацию и поняла, что мужчина, которого она заметила на улице, похож на «героя» поста.

В результате 55-летнего местного жителя задержали.

«Найти объяснение своим действиям он не смог», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве и назначили восемь суток административного ареста.

В полиции напомнили, что о подобных инцидентах стоит сообщать в МВД своевременно, чтобы специалисты смогли быстро поймать преступника и привлечь его к ответственности.

Ранее на видео попал петербуржец, который следил за женщинами в парке и мастурбировал.