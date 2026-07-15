Россиянам объяснили, что делать, если спустя две недели не дают горячую воду

Если прошло 10 или 14 дней (в зависимости от региона), а горячей воды по-прежнему в кране нет, необходимо срочно заявить о проблеме, написав на горячую линию Государственной жилищной инспекции и в управляющую компанию. Такой совет в беседе с Tsargrad.tv дала главный эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина.

«Для чего? Что если в следующие два дня у вас опять не появится вода, и вам не будет сделан перерасчет. <...> И надо будет это оспаривать через Госжилинспекцию, либо через прокуратуру, либо через Роспотребнадзор. Поэтому в любом случае зафиксировать факт показа, что у вас не сделано и вовремя не подана вода, надо обозначить будет для этих структур», — пояснила специалист.

Более того, чем раньше в эти органы поступит обращение, тем быстрее будет начата проверка и вода вновь пойдет по трубам, добавила она.

Как отмечал зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев, граждане имеют право требовать перерасчета платы за ЖКУ при перебоях со светом, водой и отоплением, а также в том случае, если есть ошибки в выставленных счетах.

Кроме того, по его словам, добиться перерасчета можно, если человека не было дома пять и более дней — и услугами он не пользовался.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о полной компенсации ЖКХ инвалидам.