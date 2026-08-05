Мужчина потерял слух из-за гула цикад

Житель китайской провинции Чжэцзян временно потерял слух после того, как несколько часов провел в лесу под непрерывный стрекот цикад, пишет South China Morning Post.

По данным местных СМИ, мужчина по фамилии Ян отправился в поход и разбил лагерь в лесу. Около полудня он оказался в месте, где одновременно стрекотало большое количество цикад, и провел там около четырех часов без какой-либо защиты слуха.

Вечером китаец почувствовал заложенность и отек в ушах. Позже он заметил, что перестал слышать высокие звуки, включая пение птиц и сигналы мобильного телефона.

Врачи диагностировали у него временное нарушение слуха, вызванное длительным воздействием громкого шума. После двух недель лечения и полного отказа от шумной среды слух полностью восстановился.

По словам отоларинголога Ли Цзи, одна цикада издает звук громкостью около 70 децибел, что безопасно для человека. Однако одновременное стрекотание большого количества насекомых может превышать 85 децибел — уровень, при котором длительное воздействие уже способно повредить слух.

Врач отметил, что в таких случаях волосковые клетки внутреннего уха могут временно отекать, но обычно восстанавливаются после отдыха. Если же воздействие шума слишком сильное или длительное, повреждения могут стать необратимыми.

Ранее в Китае супруги отправились ловить цикад и стали героями спасательной операции.