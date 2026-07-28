В Китае супруги отправились ловить цикад и стали героями спасательной операции

В Китае охота на цикад закончилась спасательной операцией после того, как женщина провалилась в канализационный колодец глубиной около пяти метров. Ее муж решил не ждать помощи наверху и спустился следом, чтобы оставаться рядом с супругой, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Дунъин. Супруги искали цикад в зеленой зоне своего жилого района — летом это популярное занятие среди местных жителей. Насекомых здесь считают сезонным деликатесом и готовят разными способами, в том числе жарят во фритюре и на гриле.

В тот вечер после дождя трава оставалась скользкой, а территория была плохо освещена. Увлеченная поисками женщина не заметила скрытый в траве колодец и сорвалась вниз с высоты около пяти метров.

При падении она получила травмы и не могла самостоятельно выбраться. Увидев состояние жены, мужчина спустился в колодец вслед за ней, чтобы не оставлять ее одну. После этого супруги смогли вызвать пожарных по мобильному телефону.

Прибывшие спасатели обнаружили пару на дне сырого и темного колодца. Один из пожарных спустился к женщине и закрепил на ней спасательное снаряжение, после чего коллеги подняли пострадавшую на поверхность. Затем выбрался и ее муж.

Женщину осмотрели медики. Несмотря на полученные при падении травмы, угрозы ее жизни не было.

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