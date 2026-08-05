Стало известно, кому опасно есть арбуз

Людям с хронической почечной недостаточностью и нарушениями в работе почек опасно есть арбуз. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

«Арбуз мощно стимулирует мочевыделение, но, если почки не справляются, это может вызвать перегрузку и даже опасные нарушения водно-солевого баланса», — отметила врач.

По ее словам, ягода противопоказана пациентам с камнями в почках, особенно оксалатными или фосфатными, поскольку она может спровоцировать их движение. Кроме того, ее не стоит есть при забиваниях кишечника с частой диареей, так как сладкая мякоть усиливает перистальтику и может усугубить состояние. Залетова добавила, что осторожность следует соблюдать при сахарном диабете второго типа, так как в арбузе много сахаров.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что арбуз не следует употреблять людям с мочекаменной болезнью и проблемами с сахаром. Кроме того, диетолог призвала не покупать арбуз до наступления сезона, который ежегодно начинается во второй половине июля или в начале августа.

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