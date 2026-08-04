Россиян предупредили об опасности неправильного хранения арбуза

После разрезания арбуз следует хранить в холодильнике при температуре не выше четырех градусов. Съесть его желательно за два-три дня, а предельный срок хранения не должен превышать четырех дней, предупредил в беседе с газетой «Взгляд» врач-терапевт и гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

По его словам, если плод не разрезан, то его можно оставить в прохладном месте на одну-две недели в зависимости от степени зрелости. Разрезанный арбуз следует закрыть пищевой пленкой или поместить в чистый контейнер и оставить в холодильнике максимум на четыре дня. Причем эти нормы, по словам специалиста, касаются и дыни.

«Разрезанный арбуз нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа, а в жару выше 32 градусов – более чем на один час, — подчеркнул Парамонов. — Если мякоть стала склизкой, появился кислый или необычный запах, такой арбуз нужно выбросить, не пробуя».

Половинку арбуза рекомендуется покупать только в супермаркетах, проверяя, что разрезали его с соблюдением санитарных условий, а после – хранить в холодильнике в плотной упаковке, отметил врач. Что касается непосредственно употребления, то он посоветовал сначала тщательно промывать плод под проточной водой без использования моющих средств, а также не забывать об обработке ножа и разделочной доски, с которых микробы могут попасть на мякоть.

Напомним, выращенные с использованием большого количества азотных удобрений арбузы представляют опасность для здоровья, поскольку нитраты при попадании в организм блокируют перенос кислорода в крови. Как подчеркивала врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова, это особенно опасно для маленьких детей, беременных и людей с анемией. Кроме того, опасными являются микробы, которые скапливаются на поверхности корки – по этой причине врач призвала не покупать продукт в надрезанном виде.

Ранее врач объяснил, как выбрать безопасный арбуз.