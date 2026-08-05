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Общество

Барнаульский маньяк попросился на СВО

Shot: убивавший абитуриенток Барнаульский маньяк попросился на СВО
СУ СК РФ по Алтайскому краю

Виталий Манишин, которого осудили за убийства абитуриенток в Барнауле, решил отправиться в зону СВО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, соответствующее ходатайство он отправил администрации тюрьмы, в которой сейчас находится, но ответ ему еще не предоставили.

Из 25 лет срока осужденный отсидел только три. Его содержат в четырехместной камере, посылки ему могут передавать только раз в год. С супругой он общается только посредством писем.

В период с 1989 по 2000-й годы Манишин убил 11 девушек, пять из которых были абитуриентками. Как правило, он насиловал пострадавших и душил их после этого.

Маньяка длительное время не могли поймать, на это ушло 20 лет. Сам мужчина якобы верил, что останется безнаказанным. Так как сроки давности истекли, назначить ему пожизненное заключение не смогли, поэтому он получил 25 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что напавший на казанскую гимназию Галявиев женился в колонии.

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