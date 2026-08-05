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Общество

Россиянам объяснили, можно ли быть счастливым всегда

Психосоматолог Тур: счастье является кратковременным состоянием человека
Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Счастье и радость являются кратковременными эмоциями, которые не могут стать постоянным состоянием. Об этом «Радио 1» сообщила врач, психосоматолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур.

По словам специалиста, людям свойственно самостоятельно создавать иллюзорные пространства, которым они пытаются соответствовать.

«Сюда входит в том числе позитивный постоянный образ, который мы как транслируем в окружающий мир, так и пытаемся чувствовать. Хотя это называется автоматизм, но мы не роботоподобные воины, которые всегда улыбаются, прощают, смеются», — отметила она.

Психосоматолог объяснила, что радость и счастье являются приходящими состояниями, повторение которых делают жизнь человека лучше. При этом важно уметь проживать и негативные эмоции.

Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе до этого говорили, что общая любознательность человека снижается с возрастом. Однако, по их словам, интерес к получению конкретных новых знаний сохраняется.

Ранее психотерапевт объяснила, существует ли летняя депрессия.

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