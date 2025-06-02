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Развеян миф об угасании любопытства с возрастом

PLOS ONE: с возрастом любопытство не угасает, а трансформируется в другой тип
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Shutterstock

Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что общая любознательность человека действительно снижается с возрастом, однако интерес к получению конкретных новых знаний сохраняется. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Личностное любопытство — это стабильная черта характера, отражающая общий интерес человека к познанию мира. В то же время ситуативное (или «государственное») любопытство — это кратковременное желание узнать больше о конкретной теме, возникающее, например, при просмотре фильмов или решении головоломок.

В исследовании приняли участие более тысячи человек в возрасте от 20 до 84 лет (средний возраст — 44 года). Сначала участники прошли онлайн-опрос для оценки общей любознательности, а затем прошли тест из сложных вопросов для оценки их ситуативного интереса.

Выяснилось, что оба типа любопытства взаимосвязаны: те, кто проявлял высокий интерес к конкретным задачам, чаще всего были и в целом более любознательными. Однако с возрастом личностное любопытство снижалось, особенно в среднем возрасте. В то же время ситуативное любопытство — особенно связанное с интересом к новым развлечениям и хобби — начинало расти после 50 лет и достигало пика в пожилом возрасте.

По словам одного из авторов работы, профессора психологии Алана Кастела, это может объясняться изменением жизненных приоритетов:

«С возрастом мы не теряем стремление к обучению — мы просто начинаем относиться к нему избирательно», — объяснил ученый.

Исследователи считают, что снижение личностной любознательности может быть связано со стрессами и обязанностями взрослой жизни — учебой, работой, выплатой кредитов и воспитанием детей. Когда же эти обязанности становятся менее актуальными, появляется больше свободы для интересов, и ситуативное любопытство возрастает.

Ранее был назван простой способ справиться с бессонницей в пожилом возрасте.

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