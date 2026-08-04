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Общество

Жителям Центральной России пообещали последний летний «зажар»

Синоптик Тишковец пообещал москвичам зажар и водопад дождей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жителей Центральной России на этой неделе ждет последняя волна жаркой погоды нынешним летом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале недели под влиянием антициклона ожидается комфортная летняя погода: во вторник воздух прогреется до +25…+28 °C, а в среду — до +26…+29 °C.

Тишковец также отметил, что во второй половине недели жара усилится. Так, в четверг, 6 августа, несмотря на вероятность кратковременных грозовых дождей, воздух прогреется до +28…+31 °C. В пятницу столбики термометров вновь достигнут отметки +30 °C, добавил синоптик.

«На этой неделе тени не спасут, и жителей Центральной России ждет последний августовский «зажар»!» — предупредил Тишковец.

По прогнозу синоптика, в субботу через центральный регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет принесет «водопад дождей». В Москве температура днем понизится до +19…+22 °C, а в Подмосковье местами может выпасть до 28–33 мм осадков. Тишковец добавил, что в воскресенье погода немного улучшится, однако останется достаточно прохладной: днем воздух прогреется до +20…+23 °C, что соответствует климатической норме августа.

До этого москвичей предупредили, что в столичном регионе к выходным завершится последняя волна летней жары – шансы на то, что такая погода еще повторится в этом году, минимальны.

Ранее синоптик рассказала, в каких регионах России ожидается жара до +36 градусов.

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