Полицейские поймали грабителя, прятавшегося под диваном

В ЮАР грабитель попытался спрятаться от полиции под диваном и был арестован

В Южной Африке полиция задержала предполагаемого грабителя, который решил, что сможет избежать ареста, спрятавшись под диваном в разграбленном доме, пишет Daily Voice.

Инцидент произошел вечером 2 августа в городе Лоерисфонтейн. Во время патрулирования двое полицейских заметили подозрительную активность в доме, который считался нежилым. Подойдя ближе, они услышали шум внутри, а возле здания обнаружили разбросанные вещи.

Двери и окна оказались заперты, однако полицейские заметили, что часть крыши была снята. Заподозрив, что злоумышленник проник в дом именно таким способом, они вызвали подкрепление и с разрешения владельца забрались внутрь через крышу.

Во время осмотра выяснилось, что дом был разграблен. Вскоре полицейские нашли и самого подозреваемого — 31-летний мужчина пытался скрыться, забившись под диван.

Его задержали на месте и предъявили обвинения в незаконном проникновении и краже. Позже он должен был предстать перед судом.

Руководство полиции похвалило сотрудников за профессионализм и отметило, что преступникам не стоит рассчитывать спрятаться даже в самых необычных местах.

Ранее в Калифорнии предупредили о появлении «обнимающихся грабителей».