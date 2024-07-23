В полиции предупредили о появлении «обнимающихся грабителей»

В Калифорнии задержали двух человек, которые предлагали незнакомцам обняться и были пойманы на попытке ограбления. Об этом сообщает KTLA.

В начале июня житель округа Ориндж обратился в полицию, заявив о только что пережитой им попытке ограбления. По словам пострадавшего, неизвестный автомобиль припарковался у его дома, после чего оттуда вышла женщина. Она подошла к хозяину дома с протянутыми руками, как будто собираясь обнять его, а затем попыталась сорвать с шеи мужчины золотку цепочку. Ей не удалось похитить украшение и пришлось спешно вернуться на пассажирское место, после чего машина скрылась из виду.

Благодаря оставленному пострадавшим описанию было установлено, что эти же подозреваемые, возможно, причастны к аналогичным инцидентам в округе Ориндж и соседних округах. На следующий день правоохранители задержали мужчину и женщину, в автомобиле которых были обнаружены около 50 ювелирных изделий, принадлежащих разным людям.

В связи с этими инцидентами в полиции призвали местных жителей оставаться бдительными и остерегаться незнакомцев, которые, как может показаться, просто хотят обняться.

Ранее в Таиланде воры предложили туристам марихуану на пляже и попытались ограбить их.