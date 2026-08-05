В Москве наблюдается высокая концентрация пыльцы ряда растений

В Москве фиксируется высокая активность пыльцы полыни, сорняков и злаков. Согласно данным «Яндекса», в ближайшие дни концентрация пыльцы будет постепенно снижаться.

На карте «Яндекса» видно, что уже к четвергу, 6 августа, часть Москвы выйдет из зоны высокой активности, а к 7 августа активность пыльцы этих растений будет низкой на всей территории Москвы и большей части Московской области.

До этого стало известно, что первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может получить временное удостоверение уже в сентябре 2026 года. После этого она появится на рынке. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова отметила, что постоянное регистрационное удостоверение будет возможно оформить лишь после окончания третьей фазы клинического исследования препарата. Документы для этого планируется подать только в конце 2027 года.

Тем не менее, при временном удостоверении вакцина будет разрешена к клиническому применению. По словам Скворцовой, уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость.

Ранее врач объяснила, как изменение климата влияет на пыльцу.