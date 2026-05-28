Врач объяснила, как изменение климата влияет на пыльцу

Врач Грахова: изменение климата делает пыльцу более аллергенной и агрессивной
Сезоны аллергии становятся длиннее из-за изменения климата и роста агрессивности пыльцы. Об этом врач — аллерголог-иммунолог тюменской областной клинической больницы №1 Мария Грахова рассказала ТАСС.

По ее словам, изменение метеорологических условий способствует более активному опылению растений, а также расширяет территорию распространения аллергических реакций.

Грахова добавила, что концентрация пыльцы достигает пика днем при теплой, сухой и ветреной погоде. Ночью, с понижением температуры и появлением росы, концентрация снижается.

До этого глава Российской академии наук Геннадий Красников на общем собрании членов РАН заявил, что новая российская рекомбинантная аллерговакцина «Аллергарда» позволит сократить курс вакцинации с 30 до 3–5 уколов.

По словам главы РАН, оптимальная доза «Аллергарды» составляет 80 мкг, вакцина «безопасна и высокоэффективна». В 2025 году создатели препарата успешно провели две фазы его клинических испытаний, сейчас продолжается третья. Предполагается, что в 2027 году ее запустят в промпроизводство.

