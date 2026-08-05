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Общество

В Кургане двухлетняя девочка попала в больницу из-за избиения отцом

В Кургане отца задержали за избиение двухлетней дочери
Shutterstock

Жителя Кургана подозревают в применении физической силы к маленькой дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 28-летний пьяный мужчина жестоко избил девочку 2024-го года рождения. Помимо этого, он нанес ей серьезную травму головы. На кадрах с места заметно, что вся комната в крови.

В какой-то момент домой вернулась мать и вызвала скорую. Медики оценили состояние ребенка как тяжелое. Сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, действия отца расценили как покушение.

«К настоящему времени следственными органами мужчина задержан и дал признательные показания. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Северодвинске мать в течение нескольких месяцев истязала шестилетнего сына. Ее приговорили к условному сроку. Помимо этого, ее обязали выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в ХМАО женщина стала фигуранткой дела после избиения сожителем.

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