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Общество

В ХМАО женщина стала фигуранткой дела после избиения сожителем

В ХМАО будут судить избитую сожителем женщину за дачу ложных показаний
Shutterstock/FOTODOM

44-летняя жительница Нягани пострадала от избиений сожителя и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает управление СК РФ по ХМАО.

По версии следствия, россиянин схватился за нож и нанес несколько ударов своему знакомому, после чего избил возлюбленную. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как позже выяснили сотрудники СК, мужчина причинил женщине сред средней тяжести, он также угрожал ей расправой. Его уже осудили.

Однако сразу после инцидента женщина вызвала скорую и подробно рассказала, какие травмы ей нанес партнер. Во время судебного заседания, поняв, что мужчину могут лишить свободы, она изменила показания и заявила, что физического насилия не было.

Так как это не соответствовало действительности, в отношении россиянки возбудили дело по статье о даче заведомо ложных показаний. За подобные нарушения предусмотрены исправительные работы, арест или штраф.

Ранее сообщалось, что россиянка избила сожителя черствым хлебом по лицу и получила реальный срок.

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