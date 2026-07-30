Истязавшая шестилетнего сына россиянка отделалась условным сроком

В Северодвинске мать, полгода истязавшая шестилетнего сына, получила условный срок. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемая с апреля по октябрь 2025 года регулярно издевалась над собственным сыном. Пьяная женщина избивала мальчика и оскорбляла его. Врачи квалифицировали травмы, нанесенные ребенку, как вред здоровью средней тяжести.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, мальчика из семьи изъяли. Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком. Также суд взыскал с нее компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

До этого в Вологодской области педагоги школы спасли двух несовершеннолетних от систематических побоев и издевательств со стороны отчима. Пьяный мужчина бил несовершеннолетних ремнем, лишал их еды, запирал в комнатах и заставлял детей бить друг друга

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