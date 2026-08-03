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Общество

Россиянам объяснили, как увольнение влияет на ежегодную семейную выплату

Минтруд разъяснил правила ежегодной семейной выплаты при увольнении
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Если человек решил сменить работу, то это не отнимает у него права на получение ежегодной семейной выплаты. Причем подать заявление на её начисление можно даже в случае, если гражданин на этот момент ещё не нашёл новое место работы и фактически является нетрудоустроенным, уточняет Общественная Служба Новостей со ссылкой на разъяснения Минтруда РФ.

Главное условие для получения выплаты – это уплата НДФЛ с официального дохода от трудовой деятельности. То есть период временной незанятости не влияет на тот факт, что до этого человек работал и платил налоги, пояснили в ведомстве.

Что касается размера выплаты, то она рассчитывается с помощью перерасчёта налоговой нагрузки по ставке в 6% вместо 13%, а человеку затем возвращают разницу, которую он переплатил. От текущего статуса занятости это не зависит, подчеркнули в Минтруде.

Напомним, получить выплату могут родители двух и более детей, которые работают или работали до этого и уплачивали НДФЛ. Также среди требований – среднедушевой доход семьи не выше 1,5 прожиточных минимумов на человека.

До этого в ФНС РФ сообщили, что заявки на налоговую выплату для семей с детьми оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ. Глава ведомства Даниил Егоров подчеркнул, что заявки от граждан обрабатываются в течение нескольких часов и передаются в Соцфонд, все выплаты будут произведены в установленные сроки. Также он сообщил, что почти завершён процесс автоматизации льгот и вычетов — оставшиеся процедуры планируется перевести в цифровой формат в 2027 году.

Ранее в Госдуме напомнили пенсионерам о доступных льготах и выплатах.

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