В Москве вспыливший мужчина пнул стойку с освещением в метро и разбил плафон

Молодой мужчина пнул стойку с освещением на станции метро «Белорусская» в Москве и сбил плафон. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, нарушителем общественного порядка оказался 25-летний зумер. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина бьет ногой по стойке с освещением, после чего плафон падает и разбивается. При этом сам молодой человек убегает с места происшествия.

«Нарушителя задержали в течение нескольких часов. Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном», — говорится в публикации.

Как заявил сам зумер, он пнул светильник, потому что «вспылил». На фоне произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело о вандализме, ему пришлось подписать обязательство о явке.

В конце июля сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнего жителя Москвы, гулявшего по рельсам метро на Таганско-Краснопресненской линии. Сотрудник метрополитена заметил подростка, когда тот шел по путям на перегоне между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино». Несовершеннолетнего поймали, а в отношении его матери был составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в московском метро пассажиры устроили драку прямо в вагоне поезда.