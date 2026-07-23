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Общество

Подросток прогулялся по рельсам в московском метро и попался полиции

В Москве полицейские задержали подростка, гулявшего по рельсам метро

В Москве полицейские задержали 14-летнего подростка, гулявшего по рельсам метро на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщает столичное управление МВД России.

На перегоне от станции «Рязанский проспект» к станции «Выхино» дежурный по станции заметил, что по путям идет подросток. Выяснилось, что 14-летний школьник пробрался на открытый участок метрополитена и решил прогуляться.

Прибывшие полицейские задержали его. В отношении матери составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С ребенком и его законным представителем провели профилактическую беседу, разъяснив опасность нахождения на путях.

До этого в Нижнем Новгороде женщина упала на рельсы метро. Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская». Как рассказали очевидцы, пассажирка в какой-то момент потеряла сознание и рухнула с платформы на рельсы. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Москве задержали экстремала за прыжок на велосипеде через пути в метро.

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