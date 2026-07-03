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Общество

В московском метро пассажиры устроили драку прямо в вагоне

В метро Москвы пассажиры устроили драку в вагоне
Прокуратура Москвы

В московском метро конфликт пассажиров закончился дракой. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Инцидент произошел прямо в вагоне поезда. По данным ведомства, изначально между мужчинами произошла словесная перепалка, но вскоре один из них применил силу.

«Злоумышленник, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений нанес своему оппоненту несколько ударов по лицу», – сообщается в публикации.

На кадрах с места заметно, как агрессор схватил мужчину за шею, пока тот пытался удержаться за поручень.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о побоях. Прокуратура Москвы контролирует ход мероприятий.

До этого в Петербурге, на «красной» ветке метро, один из пассажиров избил второго. Мужчина спал, но в какой-то момент незнакомец стал давить ему на голову коленом.

Проснувшись, пассажир затеял перепалку, которая переросла в драку. Окружающие пытались успокоить их, полицейские забрали агрессора на станции «Площадь Мужества».

Ранее в Москве задержали экстремала за прыжок на велосипеде через пути в метро.

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