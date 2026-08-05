Женщина стала мультимиллионершей после того, как увидела ад и поверила в бога

Жительница США, не верившая в бога, рассказала, как попала в ад после аварии. Ее слова цитирует Need to know.

Как рассказала 83-летняя Кэт Данкл, она отвернулась от бога после того, как ее семилетний сын не выжил в аварии. Спустя некоторое время женщине пришлось подать на банкротство.

Позже она сама попала в аварию. Во время ДТП у нее открылось внутреннее кровотечение, понадобилась помощь медиков. Находясь в больнице, она вдруг почувствовала состояние покоя, которого «никогда прежде не испытывала».

Данкл предположила, что двигается к небесам и отправится в рай, но вместо этого ее бросили в ад. Там она увидела огненную яму и услышала крики заблудших душ, находившихся внутри.

Это напугало женщину, и она стала молить бога о прощении.

«Я все время говорила ему, что знаю, что он существует, и верю в него», – рассказала американка.

После этого Данкл вернулась в реальность и почувствовала себя так, будто жизнь началась с чистого листа. В этот момент она попросила у бога помочь ей выбрать путь, и позже она увидела сон, подтолкнувший ее создать свой бизнес.

Сейчас женщина, по данным издания, является мультимиллионершей.

Ранее сообщалось, переживший 45-минутную остановку сердца мужчина попал в рай и рассказал, что там увидел.