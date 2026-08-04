Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Переживший 45-минутную остановку сердца мужчина попал в рай и рассказал, что там увидел

В США мужчина попал в рай во время 45-минутной остановки сердца
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

У жителя американского штата Теннесси остановилось сердце на 45 минут, и он увидел рай. Об этом он рассказал в беседе с Unilad.

По словам мужчины по имени Майк Маккинзи, это произошло накануне свадьбы его сына. Американец почувствовал недомогание, но не стал говорить об этом, чтобы не портить семье мероприятие. Однако вскоре он все же попал в больницу, где потерял сознание.

Как рассказал Маккинзи, в палату вошел сам Иисус в обличии человека и провел его в рай. Они оказались на холме.

«Мои чувства обострились до такой степени, что я чувствовал каждую травинку, касающуюся моих ног», – рассказал он.

Затем он заметил внизу город, но тот был будто в тумане, поэтому рассмотреть Маккинзи смог только крыши. В центре мужчина увидел гигантский золотой купол, а рядом – купола поменьше. Также были высокие белые шпили.

С другой стороны возвышалась гора с деревьями, напоминавшими сосны. Над ними простиралось небо «с самыми яркими и удивительными цветами, которые он когда-либо видел».

В какой-то момент Маккинзи упал на колени и вернулся в операционную.

Ранее мужчина увидел свое будущее во время комы, и оно сбылось.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!