Переживший 45-минутную остановку сердца мужчина попал в рай и рассказал, что там увидел

В США мужчина попал в рай во время 45-минутной остановки сердца

У жителя американского штата Теннесси остановилось сердце на 45 минут, и он увидел рай. Об этом он рассказал в беседе с Unilad.

По словам мужчины по имени Майк Маккинзи, это произошло накануне свадьбы его сына. Американец почувствовал недомогание, но не стал говорить об этом, чтобы не портить семье мероприятие. Однако вскоре он все же попал в больницу, где потерял сознание.

Как рассказал Маккинзи, в палату вошел сам Иисус в обличии человека и провел его в рай. Они оказались на холме.

«Мои чувства обострились до такой степени, что я чувствовал каждую травинку, касающуюся моих ног», – рассказал он.

Затем он заметил внизу город, но тот был будто в тумане, поэтому рассмотреть Маккинзи смог только крыши. В центре мужчина увидел гигантский золотой купол, а рядом – купола поменьше. Также были высокие белые шпили.

С другой стороны возвышалась гора с деревьями, напоминавшими сосны. Над ними простиралось небо «с самыми яркими и удивительными цветами, которые он когда-либо видел».

В какой-то момент Маккинзи упал на колени и вернулся в операционную.

Ранее мужчина увидел свое будущее во время комы, и оно сбылось.