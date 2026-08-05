Москвичам объяснили, где лучше наблюдать солнечное затмение в августе

Жителям и гостям Москвы, которые хотят увидеть солнечное затмение 12 августа, лучше выехать в другие регионы России. Об этом в комментарии aif.ru рассказал популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

По его словам, в столице явление будет едва заметным, потому что Луна закроет только около 1% солнечного диска. Он отметил, что наблюдать за этим лучше на северо-западе России (Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург). Полную фазу при этом можно будет увидеть только на северо-востоке Таймыра, в восточной Гренландии, западной Исландии и северной Испании.

Киселев добавил, что наблюдать за затмением лучше с использованием специальных очков или сертифицированного солнечного фильтра, который надевается на объектив камеры, бинокля или телескопа.

«Можно сделать простую конструкцию: лист плотной бумаги с точечной диафрагмой и еще один лист в качестве экрана. Если расположить их на расстоянии примерно метра друг от друга и повернуться спиной к Солнцу, на экране появится изображение Солнца и фаз затмения», — отметил эксперт.

Эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров говорил, что солнечное затмение 12 августа будет лучше всего видно в городах Северо-Западного федерального округа России. Затмение должно продлиться с 18:34 до 22:58 мск.

Ранее астроном рассказал, где в полночь наступит полное солнечное затмение.