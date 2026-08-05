Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Москвичам объяснили, где лучше наблюдать солнечное затмение в августе

Астроном Киселев: наблюдать за солнечным затмением в Москве не получится
Christian Monterrosa/Reuters

Жителям и гостям Москвы, которые хотят увидеть солнечное затмение 12 августа, лучше выехать в другие регионы России. Об этом в комментарии aif.ru рассказал популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

По его словам, в столице явление будет едва заметным, потому что Луна закроет только около 1% солнечного диска. Он отметил, что наблюдать за этим лучше на северо-западе России (Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург). Полную фазу при этом можно будет увидеть только на северо-востоке Таймыра, в восточной Гренландии, западной Исландии и северной Испании.

Киселев добавил, что наблюдать за затмением лучше с использованием специальных очков или сертифицированного солнечного фильтра, который надевается на объектив камеры, бинокля или телескопа.

«Можно сделать простую конструкцию: лист плотной бумаги с точечной диафрагмой и еще один лист в качестве экрана. Если расположить их на расстоянии примерно метра друг от друга и повернуться спиной к Солнцу, на экране появится изображение Солнца и фаз затмения», — отметил эксперт.

Эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров говорил, что солнечное затмение 12 августа будет лучше всего видно в городах Северо-Западного федерального округа России. Затмение должно продлиться с 18:34 до 22:58 мск.

Ранее астроном рассказал, где в полночь наступит полное солнечное затмение.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!