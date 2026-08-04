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Наука

Названы города, где будет лучше всего видно затмение Солнца

Бурмистров: лучше всего в России затмение Солнца будет видно в городах СЗФО
Bobby Goddin/USA Today Network/Reuters

Солнечное затмение 12 августа будет лучше всего видно в городах Северо-Западного федерального округа России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгения Бурмистрова.

В публикации отмечается, что затмение должно продлиться с 18:34 до 22:58 мск.

По словам Бурмистрова, наилучшие условия для наблюдения затмения будут для жителей Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Пскова и Петрозаводска. Они «увидят наиболее впечатляющую картину».

Эксперт добавил, что смотреть на Солнце не следует без специального солнечного фильтра. Лучи звезды опасны для сетчатки глаз, а момент повреждения можно упустить, так как оно не сопровождается болевыми ощущениями.

24 июля в Московском планетарии сообщили, что август станет выдающимся месяцем в 2026 году благодаря множеству астрономических явлений, включая затмения Солнца и Луны, метеорный дождь Персеиды и возможность наблюдать на небе шесть планет. По его информации, 28 августа утром произойдет частичное затмение Луны, в ночь на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды, когда астрономы прогнозируют до 100 «падающих звезд» в час. В ту же ночь на небе будут видны шесть планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.

Ранее россиянам раскрыли особенности солнечного затмения в августе.

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